Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» запускает чартерные рейсы из Киева на Шри-Ланку. Первый полет запланирован на 28 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

– Рейсы в Матталу будут выполняться с 28 декабря 2020 года до 10 марта 2021 года из Международного аэропорта «Борисполь»(Киев), - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2019 года украинская авиакомпания SkyUp запустила рейсы на Шри-Ланку по маршруту Киев-Коломбо-Киев.