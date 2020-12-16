Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную Резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Голосование состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает собственный корреспондент Укринформа.

Документ поддержали 64 члена ООН, против высказались 23 страны во главе с Российской Федерацией, страной-оккупантом Крымского полуострова, воздержались 86 стран.

В резолюции подчеркивается, что РФ продолжает дискриминацию жителей полуострова: крымских татар, украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам.

Кроме того, осуждается нарушение прав человека в оккупированном Крыму, попытка аннексии и временная оккупация полуострова Россией. Документ также обращает внимание на навязывание крымчанам российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавление национальной идентичности.

Резолюция также осуждает незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму. Особо подчеркивается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».

Ранее представитель России в ООН назвал боевые действия на Донбассе политическим конфликтом между Россией и Украиной, а не «внутренним конфликтом в Украине», как это ранее утверждали в России.