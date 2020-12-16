Парламент Молдовы утвердил закон о функционировании языков на территории республики, согласно которому русский язык является языком межнационального общения.

Об этом сообщает Интерфакс.

Единогласно за закон проголосовали депутаты парламентского большинства — Партии социалистов и партии «Шор». Оппозиция бойкотирует заседание парламента в знак протеста против утвержденной парламентским большинством «токсичной» повестки дня.

Таким образом, в соответствии с принятым законом, во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком устного и письменного общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Также предусмотрено, что «государство должно создать все условия для использования и развития русского языка в качестве языка межнационального общения».

Отныне на русский язык должны переводиться все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о статусе русского языка в стране. Также предварительно было согласовано возвращение на телевидение программ из России.