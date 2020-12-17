Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 931 751 случай инфицирования, из них 548 356 человек выздоровели и 15 996 — умерли от осложнений.

Лаборатории за сутки осуществили 65 561 тестирование: из них методом — 41 733, методом — 23 828. От начала пандемии у нас провели 5 167 122 ПЦР-исследований.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 512), Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Правительство продлило действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля 2021 года. А с 8 до 24 января в стране будут действовать усиленные ограничения.

Кроме того, с 19 декабря в Украине будут действовать дополнительные ограничения. В частности они касаются развлекательных мероприятий.

Заведения питания могут работать до 23:00, но с проведением расчетных операций до 22:00. В новогоднюю ночь ресторанам и кофейням позволили работать дольше — до 1:00 ночи.