Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть назначение министров аграрной политики, энергетики и образования.
Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.
В частности, в повестку внесены вопросы:
Докладывать по всем трем вопросам будет премьер Денис Шмыгаль.
Кроме того, депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)
Во втором чтении также будут рассмотрены законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки НДС с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
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Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть назначение министров аграрной политики, энергетики и образования.
Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.
В частности, в повестку внесены вопросы:
Докладывать по всем трем вопросам будет премьер Денис Шмыгаль.
Кроме того, депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)
Во втором чтении также будут рассмотрены законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки НДС с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.