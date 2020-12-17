В маркетах мобильных приложений появилось немало фейковых программ якобы украинского радио «Армия FM», через которые распространяют контент СМИ Министерства обороны России.

Об этом сообщили на странице радио в Facebook.

«Армия FM» — это государственная военная радиостанция Украины, призванная поддерживать украинских военных информационно и ободрять их боевой дух. Она начала работать 1 марта 2016, пишут #Буквы.

Радио можно послушать на сайте (для гражданских) или в приложении «Джура» (для военных). Других приложений у радио пока нет.

Однако в Google Play Market было обнаружено приложение, копирующее название радиостанции.

«Мы обнаружили в Play Market приложение «Армия FM онлайн» для прослушивания якобы нашего радио. Предупреждаем, никакого отношения к нам это приложение не имеет!», — говорится в сообщении радиостанции.

Работники радио призвали пользователей зайти в магазин приложений и пожаловаться на фейк (пункт «Имитация или подражание»).

В «Армия FM» также отметили, что в этом приложении “играет враждебная пропагандистская музыка из-за поребрика”.

Фактчекеры из проекта «По той бік новин» сообщают, что после выбора «Армия FM» в приложении включается прямой эфир «Радио Звезда», радиостанции, которая входит в медиахолдинг Министерства обороны России.

В комментариях под постом «Армия FM» пользователи начали массово сообщать о том, что такое приложение не одно, а реакции от Google Play Market на многочисленные жалобы и оценки «1 звезда» нет. Радио, как правообладателю, советуют лично направить жалобу.





Кроме того, пользователи предполагают, что эти приложения могут использовать для сбора данных украинцев.