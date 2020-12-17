Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, такие заявления американского лидера встревожили некоторых его помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.

– Он устраивает истерику... на самом Деле он собирается уйти, просто брыкается, - сказал один из неназванных советников.