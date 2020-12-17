Верховная Рада приняла в повторном втором чтении законопроект об «инвестиционных нянях». «За» проголосовали 252 нардепа.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Документ гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 миллионов евро и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

То есть закон предусматривает прямой договор с правительством. Заявителем на получение такого договора не могут быть юрлица, бенефициарные держатели акций (долей) которых являются резидентами России, и юрлица, которые зарегистрированы в РФ.

Общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями, согласно закону, устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Однако он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций по инвестпроектам. Сопровождение подготовки и реализации таких проектов осуществляет уполномоченное учреждение. Оценку такого проекта уполномоченный орган проводит в течение 60 календарных дней со дня получения документов.

Срок реализации такого инвестиционного проекта не должен превышать пяти лет.

Напомним, в январе 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе пообещал «няню» каждому крупному инвестору.