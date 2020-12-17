Министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.

Об этом сегодня, 17 декабря, в своем Telegram-канале сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что следующим шагом является принятие кредита на сессии городского совета, после чего будет проведен тендер.

– Сегодня Министерство финансов подписало кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева. По процедуре трехсторонний договор должны были подписать Министерство инфраструктуры и Министерство финансов. Обе подписи уже есть. Следующий шаг - ратификация договора на сессии городского совета. После этого можем переходить к тендерной процедуре закупки, - написал Александр Сенкевич.

Он также добавил, что депутатский корпус прошлого созыва мог спекулировать относительно этого вопроса и надеется, что нынешний состав горсовета урегулирует все вопросы.

– Депутаты прошлой каденции часто спекулировали на этих вопросах и затягивали процесс. Надеюсь, что нынешний состав горсовета более ответственно отнесется к проекту и уже в ближайшее время мы утвердим договор по покупке 60 троллейбусов для Николаева. Сейчас происходит уточняющая оценка предложения и разного рода бюрократические процедуры. В ближайшее время все вопросы урегулируем и получим очевидный результат, - добавил он.

Напомним, в 2019 году Николаевский городской совет заключил договор с лизинговой компанией «Ексімлізинг» на покупку 23 новых автобусов европейского уровня.