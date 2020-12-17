Хакеры осуществили атаку на сети секретариата Уполномоченного по защите государственного языка. Атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.
Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка на своей странице в Facebook.
– На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя, - говорится в сообщении.
Также указано, что атака была оперативно пресечена силами IТ-специалистов секретариата.
В секретариате считают это не просто попыткой повредить устройства, а атакой на украинский язык и тех, кто его защищает. По словам пресс-службы, это попытка парализовать деятельность, но в ведомстве способны отражать как информационные, так и хакерские нападения.
Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык. Как известно, с 16 января вступает в силу статья 30 «языкового закона».
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Хакеры осуществили атаку на сети секретариата Уполномоченного по защите государственного языка. Атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.
Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка на своей странице в Facebook.
– На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя, - говорится в сообщении.
Также указано, что атака была оперативно пресечена силами IТ-специалистов секретариата.
В секретариате считают это не просто попыткой повредить устройства, а атакой на украинский язык и тех, кто его защищает. По словам пресс-службы, это попытка парализовать деятельность, но в ведомстве способны отражать как информационные, так и хакерские нападения.
Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык. Как известно, с 16 января вступает в силу статья 30 «языкового закона».