Хакеры осуществили атаку на сети секретариата Уполномоченного по защите государственного языка. Атаку удалось остановить штатным IT-специалистам.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка на своей странице в Facebook.

– На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя, - говорится в сообщении.

Также указано, что атака была оперативно пресечена силами IТ-специалистов секретариата.

В секретариате считают это не просто попыткой повредить устройства, а атакой на украинский язык и тех, кто его защищает. По словам пресс-службы, это попытка парализовать деятельность, но в ведомстве способны отражать как информационные, так и хакерские нападения.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык. Как известно, с 16 января вступает в силу статья 30 «языкового закона».