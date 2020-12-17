В четверг, 17 декабря, на сессии Николаевского областного совета сформировали 8 постоянных комиссий.

Проект решения поддержали 39 депутатов, 5 были против, - сообщает корреспондент НикВести.

Перед голосованием депутат от «ОПЗЖ» Татьяна Демченко указала, что за всю историю ее каденций она впервые столкнулась с тем, что ей предлагают работать в постоянной комиссии, куда она не хотела быть включенной.

— Я не писала заявления, устно нигде не говорила о том, что хочу быть членом комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности. Не знаю, на каком основании моя фамилия там появилась. Я прошу мое имя и фамилию исключить из списка претендентов на члены этой комиссии, а писала я заявление на комиссию по вопросам бюджета, - сказала Татьяна Демченко.

После нее депутат от «ОПЗЖ» Олег Солтыс попросил главу областного совета Анну Замазееву исключить его из комиссии по вопросам совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры.

— Фракция приняла другое решение. Я, как законопослушный депутат, должен выполнить решение фракции. Решение фракции было другим. Прошу исключить из этого проекта решения. В дальнейшем напишу заявление, в какую комиссию посчитаю нужным, в такую и вступлю, - пояснил Олег Солтыс.

Далее выступила депутат от «Европейской солидарности» Алла Воробьева, она сравнила сегодняшнее принятие решения с садомазохизмом.

— Я понимаю, что депутатский корпус обновился и омолодился. Но вы знаете, садомазохизмом заниматься я не желаю в этом областном совете. Я написала заявление, которое вам вчера занесла в канцелярию, что я хочу работать в комиссии областного совета по вопросам бюджета. Потому что у нас на тот момент еще комиссии еще не были утверждены. Полный игнор. Почему-то я оказалась в комиссии АПК, не знаю, почему. Второй вопрос, я сегодня подошла к Михаилу Талпе, который на сегодняшний день меня игнорирует, убегает от меня как от прокаженной. Я хотела задать один вопрос: почему я появилась в этой комисии, если было написано заявление совершенно другое? Он как глава фракции должен был представлять наши интересы, членов фракции. К сожалению, этого не произошло. Прошу исключить меня с членов комиссии по вопросам АПК, и я не буду ни в одной комиссии, - сказала Алла Воробьева.

Критиковала проект решения и Виктория Москаленко, депутат от «Европейской солидарности».

— В 2015 году тоже было много депутатов, которые желали попасть в бюджетную комиссию, и мы тогда выходили из того, что каждая фракция должна была быть представлена в бюджетной комиссии. Что же мы сегодня видим? Мы видим обеспечен кворум партии власти — «Слуги народа» и «ОПЗЖ». Мы видим, что три представителя от «Слуги народа» идут в бюджетную комиссию, также видим три представителя «ОПЗЖ». Имейте совесть! Вы сегодня представлены в президиуме, Фроленко представитель «ОПЗЖ», Анна Замазеева представитель «Слуги народа». Также в транспортной комиссии такое же безобразие происходит. Там также власть узурпировали «Слуги народа» и «ОПЗЖ», а также часть «Европейской Солидарности», которую сегодня удовлетворяет тот проект решения, который нам раздали. У нас было заседание фракции, каждый депутат сказал, куда хочет идти, в какую комиссию. Я прошу меня исключить из комиссии по вопросам законности, которую возглавляет представитель «ОПЗЖ» Андреев, я в ней работать не буду. Я призываю коллег не поддерживать этот проект решения, который говорит об узурпации власти «Слугами народа» и «ОПЗЖ», а также оставляю за собой право оспорить это решение в административном суде, - указал она.

На это Анна Замазеева, глава областного совета, предложила решение все-таки принять, ведь депутаты в дальнейшем смогут «мигрировать в другие комиссии».

Решение приняли. После этого депутаты поддержали выход из комиссии каждого депутата, кто озвучил свое желание.

Согласно текста документа в областном совете создали 8 комиссий:

По вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.

Глава – Виталий Гомерский (Слуга народа)

Заместитель – Людмила Кошевая (ОПЗЖ)

Секретарь – Александр Потемкин (ОПЗЖ)

Члены комиссии: Андрей Волоков, Ольга Григорьева, Владислав Невеселый, Олег Козлов, Людмила Самчинская, Григорий Ташлык, Виталий Шевченко, Тахир Садридинов.

По вопросам защиты прав и свобод человека, законности и правопорядка, антикоррупционной и регуляторной политики, регламента, депутатской деятельности и этики, коммуникативной политики.

Глава – Денис Андреев (ОПЗЖ)

Заместитель – Владимир Высоцкий (Слуга народа)

Секретарь – Ирина Подпалая (ОПЗЖ)

Члены комиссии: Валентин Бойко, Виктория Москаленко.

По вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, защиты прав участников и ветеранов АТО / ООС и их семей, гендерного равенства.

Глава – Ирина Шабильянова (Слуга народа)

Заместитель – Александр Плиткин (За майбутнє)

Секретарь – Андрей Закусилов (Наш край)

Члены комиссии: Светлана Федорова, Елена Масалитина

По вопросам совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры.

Глава – Александр Мосин (Пропозиція)

Заместитель – Олег Солтыс (ОПЗЖ)

Секретарь – Руслан Пересунько (Европейская солидарность)

Члены комиссии: Иван Билос, Валентина Королева, Сергей Майборода, Владимир Погадаев.

По вопросам аграрной политики, землепользования, развития села и продовольственной безопасности.

Глава – Надежда Иванова (Наш край)

Заместитель – Игорь Мухарский (Слуга народа)

Секретарь – Татьяна Потапенко (ОПЗЖ)

Члены комиссии: Валерий Бедный, Алла Воробьева, Елена Донченко, Юрий Кормышкин, Олег Маляренко, Руслан Нерода, Александр Сироштан, Александр Ясинский.

По вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водохозяйственной комплекса, энергетики и энергосбережения, связи и цифровизации.

Глава – Иван Кухта (Слуга народа)

Заместитель – Евгений Игнатенко (Слуга народа)

Секретарь – Юрий Крет (ОПЗЖ)

Члены комиссии: Александр Кукуруза, Игорь Кич, Вера Миронова, Вадим Олабин, Виталий Порхун, Михаил Талпа, Андрей Фатьянов, Сергей Шульгач.

По вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности.

Глава – Евгений Горбуров (ОПЗЖ)

Заместитель – Оксана Калюжная (За майбутнє)

Секретарь – Антон Табунщик (Слуга народа)

Члены комиссии: Владимир Вовк, Татьяна Демченко.

По вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации.

Глава – Алла Ряжских (Европейская солидарность)

Заместитель – Владислав Мартиченко (Слуга народа)

Секретарь – Андрей Головчанский (ОПЗЖ)

Члены комиссии: Юрий Елиневский, Алена Карая, Александр Молдованов, Игорь Савченко.

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.