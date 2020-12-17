Депутат Николаевского областного совета от фракции «Европейская солидарность» Алла Воробьева попросила исключить ее из состава постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, в состав которой ее включили против ее желания.

Об этом Алла Воробьева сказала сегодня, 17 декабря, во время пленарного заседания сессии Николаевского областного совета, - передает корреспондент НикВести.

— Я понимаю, что депутатский корпус обновился и омолодился. Но вы знаете, садомазохизмом заниматься я не желаю в этом областном совете. Я написала заявление, которое вам вчера занесла в канцелярию, что я хочу работать в комиссии областного совета по вопросам бюджета. Потому что у нас на тот момент еще комиссии еще не были утверждены. Полный игнор. Почему-то я оказалась в комиссии АПК, не знаю, почему. Второй вопрос, я сегодня подошла к Михаилу Талпе, который на сегодняшний день меня игнорирует, убегает от меня как от прокаженной. Я хотела задать один вопрос: почему я появилась в этой комисии, если было написано заявление совершенно другое? Он как глава фракции должен был представлять наши интересы, членов фракции. К сожалению, этого не произошло. Прошу исключить меня с членов комисии по вопросам АПК, и я не буду ни в одной комиссии, - сказала Алла Воробьева.

Депутаты поддержали ее просьбу и проголосовали за то, чтобы исключить ее из состава комисии.

Ранее сообщалось, что сессия Николаевского облсовета со спорами сформировала 8 постоянных комиссий.