Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования. До этого он был исполняющим обязанности.

Об этом сообщает Бабель.

За это решение проголосовали 226 депутатов. Против его назначения проголосовали 43 нардепа. Кроме этого, 16 декабря парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру.

Присягу о вступлении в должность министра Шкарлет составлял под крики «Ганьба!».

Как известно, 25 июня правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

Ранее Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.