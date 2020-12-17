Грузия продлила ограничения на регулярное международное авиасообщение до 31 января 2021 года. Эти ограничения не касаются ряда международных направлений.
Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.
Согласно сообщению, ограничения на международное регулярное воздушное сообщение продлены и будут действовать до 31 января 2020 года включительно.
При этом ограничения не распространяется на рейсы из Тбилиси в Мюнхен, Париж, Ригу, Доху, Варшаву, Афины, Амстердам, Вену, Берлин и Милан. Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, Катовице, Вильнюс и Дортмунд.
Напомним, в ноябре Грузия ввела жесткий карантин на два месяца для сдерживания распространения COVID-19, но с обещанием послаблений на праздники.
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Грузия продлила ограничения на регулярное международное авиасообщение до 31 января 2021 года. Эти ограничения не касаются ряда международных направлений.
Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.
Согласно сообщению, ограничения на международное регулярное воздушное сообщение продлены и будут действовать до 31 января 2020 года включительно.
При этом ограничения не распространяется на рейсы из Тбилиси в Мюнхен, Париж, Ригу, Доху, Варшаву, Афины, Амстердам, Вену, Берлин и Милан. Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, Катовице, Вильнюс и Дортмунд.
Напомним, в ноябре Грузия ввела жесткий карантин на два месяца для сдерживания распространения COVID-19, но с обещанием послаблений на праздники.