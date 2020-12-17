Президент России Владимир Путин заявил, что в оккупированном Крыму много запасов пресной воды, поиском которой никто не занимался. По его убеждению, воду можно получить из-под Азовского моря.

Об этом Путин рассказал во время ежегодной пресс конференции сегодня, 17 декабря.

К 2014 году пресная вода поступала в Крым с материковой Украины, однако этот канал перекрыли после захвата полуострова Россией. Когда иссякли крымские запасы, оккупационная власть заявила о гуманитарной катастрофе и потребовала возобновления подачи с Украины. На полуострове ввели режим жесткой экономии водоснабжения.

– Судя по всему, собственных запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко, — сказал Путин.

По мнению российского президента, следует искать воду под Азовским морем, и на это уже выделяются средства.

– Специалисты говорят, что в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем запасы воды хорошие, проблему мы решим, — отметил он.

Путин также добавил, что опреснение морской воды может выйти слишком дорогим, поэтому такой метод в Крыму широко использовать не будут.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин после посещения оккупированного Крыма заявил, что дефицит воды на полуострове объясняется тем, что ее якобы «воруют» сами крымчане.