Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным отправлением на оккупированный Донбасс так называемого гуманитарного груза с нарушением законодательства Украины. Незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые Украиной пункты пропуска «Изварино» и «Успенка».

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права обязательных контрольных процедур.

«Учитывая изложенное, Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста с требованием к России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов», — говорится в сообщении.

Украина в очередной раз отметила необходимость в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Напомним, в прошлом году в Киеве под зданием посольства РФ проходит акция протеста под названием «Первый украинский гумконвой для России». Участники мероприятия принесли под ведомство унитазы, туалетную бумагу и старое нижнее белье для «нищих соседей».