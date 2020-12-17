Карантин в Украине будет продлится до конца февраля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания «НВ» «Украина и мир в 2021 году».

— Я думаю, что к концу февраля он (карантин - ред) еще будет. Весной мы будем видеть динамику развития на весну. Мы все видели примеры развития ситуации в различных странах, — сказал Денис Шмыгаль.

При этом Денис Шмыгаль признал, что единственный инструмент, который оказался эффективным — это жесткий локдаун, а когда закончится карантин -— пока ни одна страна не способна спрогнозировать.

— Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не закончится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом, — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года. Этот отрезок пройдет очень тяжело.