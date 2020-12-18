С начала 17 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали восемь случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного. Против украинских воинов противник применил артиллерийские системы 122 калибра в сочетании с 120 и 82 мм минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру оккупанты активизировались вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывали огонь из стрелкового оружия, а возле последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений не зафиксировано.

Ранее снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск).