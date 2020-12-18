В Нигерии в штате Катсина боевики «Боко Харам» вернули 344 детей, которых похитили на прошлой неделе из школы-интерната.

Об этом сообщает Associated Press.

Детей доставили в столицу штата, где они пройдут медицинский осмотр и встретятся с семьями.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в Twitter поздравил возвращения детей: «Это огромное облегчение для всей страны и международного сообщества. Вся страна благодарна губернатору Масару, спецслужбам, военным и полиции».

Север Нигерии регулярно страдает от атак «Боко Харам», боевики которой ведут войну с 2009 года. Среди жертв боевиков тысячи людей, а несколько миллионов вынужденно стали беженцами.

Как известно, 11 декабря около 11 часов вечера в штате Катсина несколько десятков вооруженных лиц на мотоциклах штурмом захватили школу для мальчиков, в которой проживали 839 детей. Атакующие вступили в перестрелку с охраной школы и вели бой около часа, благодаря чему большинство школьников смогли сбежать. Нападавшие в итоге смогли занять школу, но вскоре отступили под натиском, взяв в плен детей.

Без вести пропавшими объявили более 300 школьников, впрочем, некоторые из них вскоре вернулись домой. Они подтвердили, что их одноклассников захватили. Ответственность за это взяли на себя террористы «Боко Харам». Они заявили, что выступили против «образования западной модели».

За два дня до этого нападения атаковали школу в другой части штата. Там похитили 20 человек и сельского главу.

Напомним, в 2018 году в Нигерии террористы заживо сожгли имама с семьей.