По состоянию на 10:00 21 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 27479 (+462) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 18723 (+308)

Первомайск - 953 (+26)

Южноукраинск - 857 (+5)

Вознесенск - 756 (+5)

Очаков - 441;

Арбузинский район - 232 (20);

Баштанский район - 374;

Березанский район - 342 (+3)

Братский район - 177 (+13)

Березнеговатский район - 173 (8);

Веселиновский район - 241;

Витовский район - 954 (+12)

Вознесенский район - 252 (+13)

Врадиевский район - 203 (+1)

Еланецкий район - 121 (+1)

Доманевский район - 256 (+12)

Казанковский район - 306 (+1)

Кривоозерский район - 238 (11);

Николаевский район - 343 (+2)

Новобугский район - 215;

Новоодесский район - 424 (+13)

Очаковский район - 186;

Первомайский район - 368 (+3)

Снигиревский район - 344 (+5).

Заболевание COVID-19 установлен в 1228 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 12061. Умерло всего от последствий COVID-19 - 445, за сутки - 2.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.