По состоянию на 10:00 21 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 27479 (+462) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1228 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 12061. Умерло всего от последствий COVID-19 - 445, за сутки - 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 21 декабря в Николаевской области зарегистрировано 462 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 27479 (+462) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1228 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 12061. Умерло всего от последствий COVID-19 - 445, за сутки - 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий