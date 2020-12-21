Немецкая компания CureVac N.V. анонсировала третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19. Разработчики изучат безопасность и иммуногенность вакцины, привив ее 2500 добровольцам.
Об этом сообщается на сайте фармацевтической компании.
Компания сегодня объявила о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 CVnCoV в Университетском медицинском центре Майнца. Первый участник испытаний вакцины будет вакцинирован 22 декабря. Будут введены две дозы по 12 мкг. Цель исследования - оценка безопасности и иммуногенности вакцины.
С помощью этого клинического исследования с участием медиков выяснят, как влияет вакцина на группу людей, подверженных особенно высокому риску заражения вирусами.
– Основываясь на этом исследовании, мы надеемся получить дополнительную информацию об эффективной профилактике COVID-19 в этой уязвимой группе населения, - сказала д-р Лидия Ооствогельс, глава отдела инфекционных заболеваний.
К третьей фазе испытаний привлекут более 2500 добровольцев в возрасте 18 лет и старше. В предыдущей фазе участвовали более чем 35 000 добровольцев.
Третья фаза основана на исследовании в течении несколько месяцев распространения COVID-19 в коллективе сотрудников университетской больницы. Основное внимание в нем уделяется скорости появления антител и частоте вирусологически подтвержденных случаев.
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Немецкая компания CureVac N.V. анонсировала третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19. Разработчики изучат безопасность и иммуногенность вакцины, привив ее 2500 добровольцам.
Об этом сообщается на сайте фармацевтической компании.
Компания сегодня объявила о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 CVnCoV в Университетском медицинском центре Майнца. Первый участник испытаний вакцины будет вакцинирован 22 декабря. Будут введены две дозы по 12 мкг. Цель исследования - оценка безопасности и иммуногенности вакцины.
С помощью этого клинического исследования с участием медиков выяснят, как влияет вакцина на группу людей, подверженных особенно высокому риску заражения вирусами.
– Основываясь на этом исследовании, мы надеемся получить дополнительную информацию об эффективной профилактике COVID-19 в этой уязвимой группе населения, - сказала д-р Лидия Ооствогельс, глава отдела инфекционных заболеваний.
К третьей фазе испытаний привлекут более 2500 добровольцев в возрасте 18 лет и старше. В предыдущей фазе участвовали более чем 35 000 добровольцев.
Третья фаза основана на исследовании в течении несколько месяцев распространения COVID-19 в коллективе сотрудников университетской больницы. Основное внимание в нем уделяется скорости появления антител и частоте вирусологически подтвержденных случаев.
Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий