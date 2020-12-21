В понедельник, 21 декабря, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областные объекты, которые находятся в городе, нужно передать на баланс Николаева.
Информация прозвучала в ходе брифинга, - сообщает корреспондент НикВести.
Он сказал, что одним из таких объектов должен стать яхт-клуб.
— По передаче имущества на баланс города, да, говорил о том, что яхт-клуб нужно передавать городу, чтобы он ожил. Обговариваем с городским головой Александром Сенкевичем. Нет у меня каких-то личных желаний, буду к этому подходить с рациональной точки зрения, логика и экономическая целесообразность. Мое мнение, что областные объекты, которые находятся в городе, нужно передать на баланс города, чтобы вместе могли их реконструировать и вдохнуть новую жизнь, - сказал Виталий Ким.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что депутаты передадут в собственность города яхт-клуб.
До этого Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.
Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
В понедельник, 21 декабря, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областные объекты, которые находятся в городе, нужно передать на баланс Николаева.
Информация прозвучала в ходе брифинга, - сообщает корреспондент НикВести.
Он сказал, что одним из таких объектов должен стать яхт-клуб.
— По передаче имущества на баланс города, да, говорил о том, что яхт-клуб нужно передавать городу, чтобы он ожил. Обговариваем с городским головой Александром Сенкевичем. Нет у меня каких-то личных желаний, буду к этому подходить с рациональной точки зрения, логика и экономическая целесообразность. Мое мнение, что областные объекты, которые находятся в городе, нужно передать на баланс города, чтобы вместе могли их реконструировать и вдохнуть новую жизнь, - сказал Виталий Ким.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что депутаты передадут в собственность города яхт-клуб.
До этого Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.
Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий