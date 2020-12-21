В понедельник, 21 декабря, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областные объекты, которые находятся в городе, нужно передать на баланс Николаева.

Информация прозвучала в ходе брифинга, - сообщает корреспондент НикВести.

Он сказал, что одним из таких объектов должен стать яхт-клуб.

— По передаче имущества на баланс города, да, говорил о том, что яхт-клуб нужно передавать городу, чтобы он ожил. Обговариваем с городским головой Александром Сенкевичем. Нет у меня каких-то личных желаний, буду к этому подходить с рациональной точки зрения, логика и экономическая целесообразность. Мое мнение, что областные объекты, которые находятся в городе, нужно передать на баланс города, чтобы вместе могли их реконструировать и вдохнуть новую жизнь, - сказал Виталий Ким.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что депутаты передадут в собственность города яхт-клуб.

До этого Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».