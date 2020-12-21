Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента. Она занимала должность с сентября 2019 года.

О своем уходе из ОП Юлия Ковалив написала в Facebook.

О причинах своего решения Ковалив не сообщила, заявив, что это был "невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время".

— Сегодня я ухожу, покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента, — написала Юлия Ковалив.

Позже в ОП подтвердили, что Юлия Ковалив покинула занимаемую должность, отметив, что она уволилась по собственному желанию.

— Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства для новых профессиональных свершений, — сообщили в Офисе президента.

Напомним, ранее Юлия Ковалив заявляла, что экономика Украины в 2020 году упадет не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса. Это лучший показатель, чем изначально рассчитывали.