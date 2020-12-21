Народный депутат Украины Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») предлагает отменить штрафы за неиспользование украинского языка в сфере обслуживания.

Соответствующий законопроект депутат зарегистрировал сегодня в Верховной Раде.

Среди авторов законопроекта, кроме Максима Бужанского, также указаны, Александр Дубинский, Кирилл Гетманцев, Александр Качура и другие «слуги народа».

Законопроект «О внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения» зарегистрирован под номером 4528.

Максим Бужанский написал в Facebook, что 16 января 2021 года начинает действовать норма закона о функционировании украинского языка как государственного, которая предусматривает, что «вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на украинском, иначе – штраф», который составит до 6 тыс. 800 гривен.

— Это абсурд, бизнес должен только платить налоги, и ничего больше, а остальные регулирует рынок, — считает депутат.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык. Как известно, с 16 января вступает в силу статья 30 «языкового закона».