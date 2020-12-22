Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит соблюдать обязательства перед Международным валютным фондом, несмотря на ситуацию в экономике.

Об этом он сказал в понедельник, 21 декабря, на онлайн-встрече с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков-Голлар, сообщает правительственный портал.

По его словам, Украина движется в направлении продолжения всех реформ и не собирается сворачивать с этого пути.

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию мы все равно будем придерживаться тех принципов и тех обязательств, которые мы достигли с нашими международными финансовыми партнерами, с МВФ в частности, — заявил Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина приняла бюджет, который обеспечит макроэкономическую стабильность.

С 21 декабря миссия МВФ начала работу в Украине. Представители МВФ будут дистанционно вести переговоры с властями Украины три дня на этой неделе, а продолжат уже в новом году.