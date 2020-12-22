Вашингтон выдвинул обвинение российским хакерам, из-за действий которых десятки аккаунтов электронной почты Министерства финансов США были взломаны.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Associated Press.

Данная хакерская атака стала одним из пунктов плана «широкомасштабной шпионской кампании против правительственных учреждений США», сообщил член сенатского комитета по разведке Рон Уайден.

Он также отметил, что взлом почты Минфина, «вероятно, был значительным», но его масштабы пока не оценены в полном масштабе.

— Казначейство до сих пор не знает всех действий, предпринятых хакерами, или какая точно информация была похищена, — говорится в сообщении Рона Уайдена.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что масштабную хакерскую атаку, которой подверглись минимум три штата, организовала Россия.