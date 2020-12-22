Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции по подозрению в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры.

Дела возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской.

— Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, совершения преступления, предусмотренного части 1 статьи 361−1 Уголовного кодекса, — говорится в сообщении.

При этом в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика возбуждено уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования.

— Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, — заявили в прокуратуре.

Следует отметить, что члены Координационного сонета покинули Беларусь опасаясь репрессий со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Напомним, 20 декабря в Беларуси во время очередного дня протестов задержали 69 человек. Большинство из них в Минске.