Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет «Интерфакс».

Там заявили, что способ подмены номера абонента является «известным приемом иностранных спецслужб, который раньше не раз использовали в антироссийских акциях». По мнению представителей ФСБ, таким образом могли исключить возможность установления участников разговора.

— В связи с этим организована проверка, по результатам которой будет предоставлена процессуальная оценка, — заявили в ФСБ.

Также представители российской спецслужбы заявили, что расследование, которое опубликовал Алексей Навальный, ничто иное как «спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности».

Ранее на традиционной ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что журналистское расследование об отравлении Навального в Томске является «легализацией материалов американских спецслужб», хотя фактически признал, что ФСБ могли следить за оппозиционером.

— Пациент берлинской клиники (имеется в виду Навальный — прим.) пользуется поддержкой спецслужб США. А это интересно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним ухаживать. Кому он нужен? Если бы мы хотели, наверное, довели бы до конца, — заявлял Владимир Путин.

Напомним, российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.