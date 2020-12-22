Россия расширила список должностных лиц Европейского Союза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на «неприемлемые» санкции против Кремля за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

– Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским Союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным, - говорится в заявлении.

В МИД РФ добавили, что на основе принципа взаимности принято решение о расширении соответствующего списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

– В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС, - заявили в российском ведомстве.

В министерстве не назвали фамилии дипломатов, но отмечается, что соответствующая информация была передана главам дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции, а также в представительство ЕС в Москве.

Ранее стало известно, что российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.