Об этом сообщает Meduza.

Представитель Путина заявил, что в Кремле не смотрели видео с разговором, которое обнародовал Навальный, но Песков, хотя и «не имеет права», на этот раз позволил себе высказать личное мнение о нем.

— У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в другом, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее, — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.