Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у оппозиционера Алексея Навального мания преследования.
Об этом сообщает Meduza.
Представитель Путина заявил, что в Кремле не смотрели видео с разговором, которое обнародовал Навальный, но Песков, хотя и «не имеет права», на этот раз позволил себе высказать личное мнение о нем.
— У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в другом, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее, — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у оппозиционера Алексея Навального мания преследования.
Об этом сообщает Meduza.
Представитель Путина заявил, что в Кремле не смотрели видео с разговором, которое обнародовал Навальный, но Песков, хотя и «не имеет права», на этот раз позволил себе высказать личное мнение о нем.
— У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в другом, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее, — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, российский политик Алексей Навальный за несколько часов до публикации расследования о причастности ФСБ к его отравлению позвонил его фигуранту Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева.