Глава политической партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин озвучил условия, при которых фракция «Наш Край» в областном совете готова поддержать бюджет Николаевской области на 2021.

Об этом он заявил в ходе президиума областного совета во вторник, 22 декабря.

Основным условием политической силы являются поправки при формировании бюджета в программе образования, а именно финансирование регионального заказа по подготовке кадров для аграрного сектора в Николаевском национальном аграрном университете.

Стоит отметить, что в 2019 году Николаевским областным советом было принято региональный заказ, на который из бюджета было выделено 1,86 млн гривен для оплаты обучения студентов в Николаевском национальном аграрном университете. На второй год действия программы «аграрке» было выделено 5,5 млн грн на подготовку специалистов.

По словам Кормишкина, на 2021 год региональный заказ требует выделения средств в размере 9,4 млн грн. По его предложению члены постоянной комиссии по аграрным вопросам проголосовали за то, чтобы к сессии управление финансов и управление образования нашли финансовый ресурс на обеспечение программы регионального заказа.

– Мы бы хотели, чтобы областной совет и облгосадминистрация шли путем развития – чтобы в программе об образовании нашли средства на региональный заказ в Национальном аграрном университете, - заявил Юрий Кормышкин.

Кроме этого, среди условий «Нашего Края» в новом бюджете – предусмотрение депутатских средств на выполнение своих полномочий, а также некоторые поправки, касающиеся регламента.

– Мы поддерживаем бюджет Николаевской области на 2020-2021 с учетом предложения Владимира Фроленко, чтобы предусмотрели депутатские средства каждого депутата с учетом своих полномочий, - резюмировал Кормышкин.

Пресс-релиз