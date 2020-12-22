В Харькове во вторник, 22 декабря, состоялась репетиция похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса, тело которого накануне доставили в город чартерным рейсом из Берлина.

Панихида и похороны запланированы на 23 декабря, сообщает «Суспільне».

В репетиции возле здания Харьковского национального академического театра оперы и балета были задействованы три десятка курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Они будут осуществлять вынос тела.

На здании оперного театра уже вывесили приспущенные государственные флаги с траурными лентами. Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе. В оперном театре с 9:00 до 13:00 будет проходить гражданская панихида. Погребение запланировано на 13:30.

Похоронят Кернеса на центральной аллее городского кладбища №2, где покоятся останки воинов Второй мировой.

Работники кладбища уже подготовили яму для могилы мэра. Она располагается напротив могилы первого мэра Харькова в независимой Украины, бывшего председателя облгосадминистрации Евгения Кушнарева и первого главы ОГА Александра Масельского.

Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.