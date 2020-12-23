Военнослужащие Харьковского гарнизона участвовали в репетиции траурной процессии, но в церемонии похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса задействованы не будут.

Об этом сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Ивна Кожедуба.

В вузе подтвердили, что начальник гарнизона отдал приказ об участии военнослужащих в траурной церемонии, и 22 декабря курсанты провели репетицию в центре Харькова. Однако впоследствии приказ был отменен, так как на похороны Кернеса никто из первых лиц государства не приедет.

В ХНУВС сослались на раздел 82 Устава гарнизонной и караульной службы ВСУ, который регламентирует воинские почести во время похорон. Согласно этой норме, почетный эскорт направляется на похороны, на которых присутствуют президент, глава Верховной Рады и премьер-министр.

— По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывания первых лиц государства… Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен, — сказано в сообщении.

Ранее журналисты сообщили об участии курсантов в репетиции траурной церемонии возле оперного театра, где состоится гражданская панихида по Кернесу. Отпевать мэра будут в Благовещенском соборе, а похоронят – на центральной аллее второго городского кладбища 23 декабря.