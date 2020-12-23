Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что по гуманитарным причинам в Литву прибыло около 350 граждан Беларуси. Это началось с августа 2020 года — с началом протестов в Беларуси.

Об этом сообщает Delfi.

По словам главы ведомства Рустамаса Любаєваса, с августа по 20 декабря на территорию Литвы «по особым гуманитарным причинам» прибыли 347 граждан Беларуси, 74 гражданина обратились за приютом.

В то же время в Польшу перебрались 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.

Любаевас добавил, что учитывая это, принимаются дополнительные меры: усилен контроль и надзор на границах.

Ранее сообщалось, что в Беларуси предложили ввести сбор за пересечение границы при выезде из страны. Подготовлен соответствующий законопроект.