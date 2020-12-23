Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.
Об этом, как сообщает Радио Свобода, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крач.
— Почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные... Правительство США, в частности DFC (Американская корпорация финансирования международного развития - ред.) может покрыть разницу в цене,— сказал Кит Крач во время онлайн-брифинга.
Отмечается, что стоимость оборудования компании Huawei для Украины была существенно занижена по сравнению с конкурентами. В то же время, по оценкам экспертов, Украина вряд ли может себе позволить любое другое оборудование 5G, кроме Huawei.
Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере выразил поддержку принципам инициативы США «Чистая сеть».
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Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.
Об этом, как сообщает Радио Свобода, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крач.
— Почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные... Правительство США, в частности DFC (Американская корпорация финансирования международного развития - ред.) может покрыть разницу в цене,— сказал Кит Крач во время онлайн-брифинга.
Отмечается, что стоимость оборудования компании Huawei для Украины была существенно занижена по сравнению с конкурентами. В то же время, по оценкам экспертов, Украина вряд ли может себе позволить любое другое оборудование 5G, кроме Huawei.
Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере выразил поддержку принципам инициативы США «Чистая сеть».
Із заступником держсекретаря #США Кітом Крачем обговорили