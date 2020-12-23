По состоянию на 23 декабря на планете зафиксировано более 78,3 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Общее количество заболевших коронавирусом превысило 78 миллионов 346 тысяч человек. За сутки количество новых больных возросло более чем на 600 тысяч.

Также зафиксировано более 13 тысяч новых летальных случаев. Общее количество погибших превышает 1 миллион 722 тысячи человек.

Общее количество тех, кто смог преодолеть болезнь более 55 миллионов 111 тысяч. Больными остаются более 21 миллиона человек.

Согласно информации на этом же портале населения Земли сейчас составляет около 7,8 миллиардов людей.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 15 372 пациента выздоровели.