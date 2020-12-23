Мессенджер Telegram с 2021 года начнет монетизироваться, но это будут делать ненавязчиво — большинство пользователей вряд ли заметят какие-либо серьезные изменения.

Об этом его основатель Павел Дуров сообщил в Telegram-канале.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

Однако основатели мессенджера предложат дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными.

Мессенджер также предложит собственную рекламную платформу для каналов, «которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность».

—Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода, - пояснил Павел Дуров.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия пакет малыша.