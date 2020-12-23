По состоянию на 23 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в трех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской, Одесской и Черниговской областях.

Кроме этого, загруженность коек по Украине составляет 41,0%. Заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 15 372 пациента выздоровели.