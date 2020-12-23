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Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса. С начала пандемии в Украине от COVID-19 скончались 17 172 человека.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, показатель смертности от коронавируса в Украине составляет 387 человек на один миллион населения. В Польше этот показатель составляет 682, во Франции - 932, в Великобритании - 1004.
– Это достижение, которое сделано благодаря нашим медицинским работникам, ведущим специалистам, которые первыми создавали этот протокол (лечения от коронавируса - прим.). Мы его постоянно обновляли, исходя, в том числе и из опыта лечения в нашей стране, - добавил Степанов.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 15 372 пациента выздоровели.
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Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса. С начала пандемии в Украине от COVID-19 скончались 17 172 человека.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, показатель смертности от коронавируса в Украине составляет 387 человек на один миллион населения. В Польше этот показатель составляет 682, во Франции - 932, в Великобритании - 1004.
– Это достижение, которое сделано благодаря нашим медицинским работникам, ведущим специалистам, которые первыми создавали этот протокол (лечения от коронавируса - прим.). Мы его постоянно обновляли, исходя, в том числе и из опыта лечения в нашей стране, - добавил Степанов.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 15 372 пациента выздоровели.