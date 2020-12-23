Во вторник, 22 декабря, во время патрулирования Заводского района, экипаж роты ТОР патрульной полиции заметил двух парней, которые рисовали на стене дома на улице Кузнецкой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области на странице в Facebook.

Около 22:00 патрульные заметили парней, которые с помощью баллончиков с черной краской расписывали стены надписями с рекламой наркотических средств.

Нарушителями оказались граждане 18 и 19 лет. Свои действия они объяснили тяжелым материальным положением, ведь за эту работу им должны заплатить денежное вознаграждение.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Николаеве патрульная полиция задержала граждан, у которых были найдены наркотические вещества.