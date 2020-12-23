По состоянию на 10:00 23 декабря в Николаевской области зарегистрировано 473 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 28447 (+473) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 19359 (+326)

Первомайск - 957 (+1)

Южноукраинск - 912 (10);

Вознесенск - 759;

Очаков - 466 (+17);

Арбузинский район - 241 (8);

Баштанский район - 401 (11);

Березанский район - 352 (8);

Братский район - 182 (+2)

Березнеговатский район - 174 (+1)

Веселиновский район - 257 (+1)

Витовский район - 994 (+25)

Вознесенский район - 254 (+2)

Врадиевский район - 203;

Еланецкий район - 128;

Доманевский район - 261 (+5);

Казанковский район - 329 (+1)

Кривоозерский район - 239 (+1)

Николаевский район - 372 (+17)

Новобугский район - 217 (+2)

Новоодесский район - 443 (15);

Очаковский район - 214 (15);

Первомайский район - 382;

Снигиревский район - 351 (+5).

Заболевание COVID-19 установлен в 1266 (+24) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 383, всего выздоровели - 12820. Умерло всего от последствий COVID-19 - 467, за сутки - 10.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 15 372 пациента выздоровели.