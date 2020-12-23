По состоянию на 10:00 23 декабря в Николаевской области зарегистрировано 473 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 28447 (+473) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1266 (+24) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 383, всего выздоровели - 12820. Умерло всего от последствий COVID-19 - 467, за сутки - 10.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 15 372 пациента выздоровели.
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По состоянию на 10:00 23 декабря в Николаевской области зарегистрировано 473 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 28447 (+473) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1266 (+24) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 383, всего выздоровели - 12820. Умерло всего от последствий COVID-19 - 467, за сутки - 10.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 136 человек, зафиксировано 275 летальных случаев, 15 372 пациента выздоровели.