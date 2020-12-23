Во вторник утром, 22 декабря, в Первомайске сгорел автомобиля «ВАЗ-2105».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

В 07:27 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля, припаркованного на улице Киевской.

По вызову выехали отделения 23-ей государственной пожарно-спасательной части. В 07:35 горения на площади 3 м2 ликвидировано с помощью подачи пены средней кратности.

Вероятная причина – короткое замыкание электропроводки.

Всего от ГСЧС к тушению пожара привлекалось 1 единица техники и 4 человека.

Напомним, ранее в Николаевской области произошло два пожара на территориях частных домовладений.