Во вторник утром, 22 декабря, в Первомайске сгорел автомобиля «ВАЗ-2105».
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
В 07:27 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля, припаркованного на улице Киевской.
По вызову выехали отделения 23-ей государственной пожарно-спасательной части. В 07:35 горения на площади 3 м2 ликвидировано с помощью подачи пены средней кратности.
Вероятная причина – короткое замыкание электропроводки.
Всего от ГСЧС к тушению пожара привлекалось 1 единица техники и 4 человека.
Напомним, ранее в Николаевской области произошло два пожара на территориях частных домовладений.
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Во вторник утром, 22 декабря, в Первомайске сгорел автомобиля «ВАЗ-2105».
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
В 07:27 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля, припаркованного на улице Киевской.
По вызову выехали отделения 23-ей государственной пожарно-спасательной части. В 07:35 горения на площади 3 м2 ликвидировано с помощью подачи пены средней кратности.
Вероятная причина – короткое замыкание электропроводки.
Всего от ГСЧС к тушению пожара привлекалось 1 единица техники и 4 человека.
Напомним, ранее в Николаевской области произошло два пожара на территориях частных домовладений.