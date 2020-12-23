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Правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина в стране с 27 декабря. В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны, передает Cesky rozhlas.
Решение об ужесточение было принято в связи с переходом страны на пятый (высший) уровень противодействия распространению коронавируса.
— Согласно имеющимся у нас моделям, мы можем предположить, что, если бы не было принято никаких мер, мы оказались бы в ситуации, когда в конце года у нас было бы 15 тысяч пациентов в день, - сказал Ян Блатны.
В продуктовых магазинах будет разрешена продажа лишь жизненно необходимых товаров. Школы откроются с 4 января лишь для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будет прекращаться.
Также будет введен комендантский час в период с 21:00 до 5:00.
Напомним, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее уже известных, а также новая мутация на 70% заразней, чем другие виды этого коронавируса.
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Правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина в стране с 27 декабря. В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны, передает Cesky rozhlas.
Решение об ужесточение было принято в связи с переходом страны на пятый (высший) уровень противодействия распространению коронавируса.
— Согласно имеющимся у нас моделям, мы можем предположить, что, если бы не было принято никаких мер, мы оказались бы в ситуации, когда в конце года у нас было бы 15 тысяч пациентов в день, - сказал Ян Блатны.
В продуктовых магазинах будет разрешена продажа лишь жизненно необходимых товаров. Школы откроются с 4 января лишь для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будет прекращаться.
Также будет введен комендантский час в период с 21:00 до 5:00.
Напомним, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее уже известных, а также новая мутация на 70% заразней, чем другие виды этого коронавируса.