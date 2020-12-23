Специалисты Службы автомобильных дорог Николаевской области нашли дефекты на отремонтированных участках дорог Н-11 «Днепр-Николаев» и Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков».

Как рассказал исполняющий обязанности главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый, подрядчик за свой счет исправит все найденные дефекты.

По его словам, специалисты Службы автодорог нашли дефекты в виде отшелушивания асфальтного покрытия при текущем ремонте дорог.

— Друзья, уведомляю о том, что на дорогах Н-11 «Днепр-Николаев» на обходе Баштанки и Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков» в районе Козырки, где у нас проводится средний текущий ремонт, специалистами САД были обнаружены дефекты покрытия, в виде отшелушивание асфальта. Мы уже обязали подрядчика немедленно исправить выявленные недостатки и дефекты за свой счет, - сообщил Владислав Невеселый.

Также он добавил, что все работы Служба автодорог оплачивает только после их приема и исправления дефектов, в случае их наличия.

— Отмечу, что принимаем работы и оплачиваем их только после исправления подрядчиком всех дефектов, которые мы обнаружили в процессе ремонта. Работники Службы и наша лаборатория постоянно выезжает на объекты и контролирует качество выполнения ремонта, - добавил Владислав Невеселый.

Напомним, что в Николаевской области подрядная фирма «Альтком» в рамках гарантии приступила к ремонту участка автодороги в районе Баштанки и Нового Буга, который пришел в негодность.