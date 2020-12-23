В Кривом Роге николаевские правоохранители провели 11 обысков на фирмах, которые предоставляли технику для незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Сообщается, что обыски на фирмах, которые, вероятно, оказывали технику для раскопок кургана, провели 22 декабря.

В частности, правоохранители по процессуального руководства прокуратуры провели следственные действия: допросили в качестве свидетелей восемь человек и провели ряд обысков, в результате которых изъяли документацию на эксплуатацию техники, соглашение о предоставлении услуг относительно работ машинами и механизмами и тому подобное.

Напомним, 4 ноября в полицию обратился научный сотрудник института археологии о том, что неподалеку села Скобелево Казанковского района Николаевщины неизвестные лица осуществляли незаконные раскопки кургана. Спустя несколько дней, 12 ноября, начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.