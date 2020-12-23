Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» запускает услугу часовых полетов над Киевом для корпоративных клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Полет над Киевом — это возможность узнать, как работает авиация от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое «полетные карты», «эшелон» и «брифинг», какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое, - говорится в сообщении.

Вылет и прилет будет выполняться из аэропорта «Борисполь» на самолете EMBRAER 195 с максимальной вместимостью 116 мест.

Стоимость составляет 2 тысячи 100 гривен за одно кресло (эквивалент 70 долларов при условии полной загрузки рейса).

Напомним, что в Украине не планируют останавливать работу транспорта даже во время жесткого карантина, который Министерство здравоохранения рекомендует ввести после Нового года на три недели.