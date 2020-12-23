Глава Национальной организации общественного здравоохранения Греции Панайотис Аркуманеас заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса может начаться в феврале.
При этом он добавил, что программа вакцинации должна быть завершена к лету, сообщает Ekathimerini.
Во вторник была официально включена цифровая платформа emvolio.gov.gr, с помощью которой граждане будут проинформированы о дате и месте проведения их вакцинации против COVID-19.
Жители Греции могут зарегистрироваться на платформе и, когда придет время, будут проинформированы о своей вакцинации с помощью SMS или по электронной почте. Те, кто не зарегистрирован на платформе, смогут записаться на прием в январе.
При этом, министр отметил, что первые прививки от коронавируса в Греции начнутся в воскресенье, 27 декабря, для медицинских работников и жителей домов престарелых.
Напомним, что 90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.
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Глава Национальной организации общественного здравоохранения Греции Панайотис Аркуманеас заявил, что массовая вакцинация населения от коронавируса может начаться в феврале.
При этом он добавил, что программа вакцинации должна быть завершена к лету, сообщает Ekathimerini.
Во вторник была официально включена цифровая платформа emvolio.gov.gr, с помощью которой граждане будут проинформированы о дате и месте проведения их вакцинации против COVID-19.
Жители Греции могут зарегистрироваться на платформе и, когда придет время, будут проинформированы о своей вакцинации с помощью SMS или по электронной почте. Те, кто не зарегистрирован на платформе, смогут записаться на прием в январе.
При этом, министр отметил, что первые прививки от коронавируса в Греции начнутся в воскресенье, 27 декабря, для медицинских работников и жителей домов престарелых.
Напомним, что 90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.