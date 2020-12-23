Количество журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей, в 2020 году увеличилось в два раза, по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ).

Так, в этом году были убиты по меньшей мере 30 журналистов, причем 21 из них — в отместку за их работу. Для сравнения, в 2019 году комитет зафиксировал лишь 10 таких убийств.

Всего в прошлом году убитыми с подтвержденным мотивом считают 26 журналистов — это самый низкий показатель с 2000 года.

В то же время комитет все еще расследует смерти 15 журналистов, чтобы определить, была ли их работа главным мотивом убийства. Сейчас данные об убийствах журналистов в период с 1 января по 15 декабря этого года уже значительно превышают данные за весь 2019 год.

Согласно отчету CPJ, количество убийств в отместку за журналистские репортажи значительно возросло по сравнению с предыдущим годом, в то же время количество погибших в результате военных конфликтов существенно снизилось.

Так, в этом году подтвердили только три убийства журналистов во время боевых действий. Это объясняют снижением интенсивности конфликтов на Ближнем Востоке и пандемией COVID-19, которая усложнила возможность журналистов путешествовать.

Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.