Евросоюз выделит еще 100 миллионов евро в качестве помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута летом 2020 года. Всего ЕС уже выделил Ливану 170 миллионов евро.

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

Из этой суммы 34,5 миллиона выделены вследствие перераспределения средств в рамках Инструмента Европейского соседства ЕС. Они будут направлены на помощь гражданскому обществу, усовершенствование системы госуправления и восстановления критически важной инфраструктуры.

Еще 64,5 миллиона выделены через Региональный трастовый фонд по ответу на кризис в Сирии. Они будут использованы для помощи самым уязвимым слоям населения Ливана и беженцам, пострадавшим от взрыва, а также небольшим предприятиям.

Отметим, что ранее Евросоюз выделил 70 миллионов евро для немедленных нужд, медицинской помощи и оборудования, а также для укрепления объектов критической инфраструктуры.

Напомним, прогремевший 4 августа в порту Бейрута взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв в Бейруте можно сравнить с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Размер убытков от взрыва в порту Бейрута составит примерно от трех до пяти миллиардов долларов.