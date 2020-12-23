Евросоюз выделит еще 100 миллионов евро в качестве помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута летом 2020 года. Всего ЕС уже выделил Ливану 170 миллионов евро.
Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.
Из этой суммы 34,5 миллиона выделены вследствие перераспределения средств в рамках Инструмента Европейского соседства ЕС. Они будут направлены на помощь гражданскому обществу, усовершенствование системы госуправления и восстановления критически важной инфраструктуры.
Еще 64,5 миллиона выделены через Региональный трастовый фонд по ответу на кризис в Сирии. Они будут использованы для помощи самым уязвимым слоям населения Ливана и беженцам, пострадавшим от взрыва, а также небольшим предприятиям.
Отметим, что ранее Евросоюз выделил 70 миллионов евро для немедленных нужд, медицинской помощи и оборудования, а также для укрепления объектов критической инфраструктуры.
Напомним, прогремевший 4 августа в порту Бейрута взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв в Бейруте можно сравнить с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.
Размер убытков от взрыва в порту Бейрута составит примерно от трех до пяти миллиардов долларов.
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Евросоюз выделит еще 100 миллионов евро в качестве помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута летом 2020 года. Всего ЕС уже выделил Ливану 170 миллионов евро.
Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.
Из этой суммы 34,5 миллиона выделены вследствие перераспределения средств в рамках Инструмента Европейского соседства ЕС. Они будут направлены на помощь гражданскому обществу, усовершенствование системы госуправления и восстановления критически важной инфраструктуры.
Еще 64,5 миллиона выделены через Региональный трастовый фонд по ответу на кризис в Сирии. Они будут использованы для помощи самым уязвимым слоям населения Ливана и беженцам, пострадавшим от взрыва, а также небольшим предприятиям.
Отметим, что ранее Евросоюз выделил 70 миллионов евро для немедленных нужд, медицинской помощи и оборудования, а также для укрепления объектов критической инфраструктуры.
Напомним, прогремевший 4 августа в порту Бейрута взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв в Бейруте можно сравнить с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.
Размер убытков от взрыва в порту Бейрута составит примерно от трех до пяти миллиардов долларов.