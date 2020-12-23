Государственная Дума России меньше чем за сутки провела все три чтения законопроекта, который значительно ужесточает наказание за клевету.

Об этом пишет BBC.

Идею усилить ответственность озвучил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин 14 декабря. А в течение 22—23 декабря Госдума России окончательно утвердила законопроект. Против него выступили все другие фракции Госдумы, кроме «единороссов».

Законопроект усиливает ответственность по статье 128.1 Уголовного кодекса России. Теперь он добавляет возможность наказания за клевету в интернете, а также за «опорочивание чести и достоинства группы людей, индивидуально неопределенных».

— Если речь идет, скажем, о журналистах какой-то редакции, о врачах, которые работают в конкретном заведении, но они не названы по фамилиям — это что, не клевета?, - говорил депутат во время первого чтения.

Также усилили и максимальное наказание. Теперь за клевету россиян смогут посадить на срок до двух месяцев, либо лишить свободы на срок до двух лет.

Напомним, что Верховная Рада Украины возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.